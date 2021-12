Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse gestohlen

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Zwei Frauen wurden am 4. Dezember (Samstag), gegen 15.30 Uhr, Opfer eines Diebstahls. Sie wurden auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Boschstraße von zwei unbekannten Männern unter dem Vorwand, einem angeblichen Schaden am PKW festgestellt zu haben, vor ihren Wagen gelockt. Einer der Männer stahl währenddessen die Geldbörse aus einer Umhängetasche. Der erste Täter war etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hatte eine Glatze und war schwarz gekleidet. Der zweite Täter war zirka 160 bis 165 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt und schlank. Dieser war ebenfalls schwarz gekleidet. Beide Täter sprachen gebrochenes Deutsch. Hinweise von Zeugen, hinsichtlich der Identität der Täter, nimmt das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann auch das Online-Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

