POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle - Konflikt zwischen Autofahrer und Fußgänger - Baucontainer aufgebrochen

Crailsheim: 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Am Montagmorgen befuhr ein 18-jähriger Krad-Lenker die L1041 in Fahrrichtung Tiefenbach und überholte in einer Linkskurve den vorausfahrenden Pkw. Nach dem Überholvorgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Hall: Konflikt zwischen Autofahrer und Fußgänger

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montag gegen 12:45 Uhr in der Straße Steinerner Steg zugetragen hat. Ein 54 Jahre alter Autofahrer fuhr die Straße berechtigterweise entlang. An einer Engstelle kam es zur Berührung zwischen dem Pkw und einem Fußgänger, wobei sich dieser leichte Verletzungen zuzog. Unklar ist bislang, ob der Fußgänger vom Pkw touchiert wurde, oder ob dieser in Richtung des Fahrzeuges schlug. Zur Klärung des genauen Herganges werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Ilshofen-Ruppertshofen: Baucontainer aufgebrochen

Zwischen Freitag und Montag wurden durch unbekannte Täter im Gewann Ochsenäcker bei einer dortigen Baustelle insgesamt neun Baustellencontainer, welche zum Teil durch Vorhängeschlösser gesichert waren, aufgebrochen. Die Diebe entwendeten mehrere Funkgeräte samt Zubehör sowie diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Schwäbisch Hall, Tel. 0791 400-0 entgegen.

Schwäbisch Hall: Kleinkraftrad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag befuhr ein 31-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer die Michaelstraße und übersah an der Einmündung zur Breiteichstraße eine vorfahrtsberechtigte 91-jährige Pkw-Lenkerin. Der Kleinkraftrad-Fahrer wurde vom Pkw erfasst und stürzte anschließend. Er wurde hierdurch schwer verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3500 EUR.

