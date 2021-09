Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210901-1-pdnms Geschädigte Kinder nach Diebstahl in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 27.08.2021 gegen 17.15 Uhr konnten zwei Bedienstete der Landesunterkunft im Haart 148 in Neumünster beobachten, wie zwei südländisch aussehende Männer an der Kreuzung Haart / Frankenstraße an zwei Mädchen herantraten, die an der dortigen Lichtzeichenanlage mit ihren Fahrrädern warteten.

Die beiden Männer nahmen den beiden ca. 9 Jahre alten Mädchen jeweils eine Getränkedose aus den Fahrradkörben und steckten diese ein. Die beiden Bediensteten der Landesunterkunft liefen daraufhin sofort zur Kreuzung und forderten die beiden Männer auf, die Getränkedosen zurück zu geben.

Einer der beiden Männer gab eine Dose an die Mädchen zurück, der andere weigerte sich und beschimpfte in arabischer Sprache die Bediensteten. Danach gingen die beiden Männer weiter in Richtung Innenstadt, die beiden Mädchen setzen ebenfalls ihren Weg fort.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach den beiden geschädigten Mädchen. Die Erziehungsberechtigen werden gebeten, sich mit der Polizei in der Landesunterkunft unter der Rufnummer 04321-9452701 in Verbindung zu setzen.

