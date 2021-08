Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210831-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 24.08.2021 gegen 16.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Neue Heimat in Rendsburg.

Zwei namentlich nicht bekannte Zeugen des Unfalls hatten sich bei der Geschädigten, die zu dem Zeitpunkt in einem Autohaus arbeitete, gemeldet und mitgeteilt, dass ein Mercedes ihren Audi A 3 angefahren hätte und danach geflüchtet sei.

Die beiden Zeugen werden jetzt von der Polizei Rendsburg gesucht. Es ist lediglich noch bekannt, dass die beiden Zeugen wohl in der Nähe zum Unfallort wohnen.

Die Zeugen werden gebeten, unter der Rufnummer 043312080 Kontakt zur Polizei Rendsburg aufzunehmen.

