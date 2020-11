Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

zwei verletzte Personen

Am Samstagmittag, gegen 12:40 Uhr, wollte ein 40-jähriger Mann mit seinem 7-jährigen Sohn zu Fuß die Hauptstraße in Weil-Friedlingen überqueren. Mittig der Fahrbahn verlaufen in einem Grünstreifen die Schienen der dortigen Straßenbahn. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung konnte die in östliche Richtung fahrende Straßenbahn eine Kollision mit den Fußgängern nicht verhindern. Beide wurden dabei von der Straßenbahn seitlich abgewiesen.

Der Erwachsene wurde bei dem Unfall schwer, das Kind leicht verletzt. An der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Der Verkehrsunfall wurde vom Verkehrsdienst Weil am Rhein aufgenommen.

