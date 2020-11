Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Unfallflucht mit Fahrrad - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Am Freitag, den 20.11.2020 gegen 08.25 Uhr, kam es in der Hindenburgstraße in Denzlingen, auf Höhe der dortigen Baustelle, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer laut Zeugenaussagen mit seinem Fahrradlenker den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos streifte und diesen beschädigte.

Der Radfahrer habe sich anschließend ohne anzuhalten in Richtung Bahnhof entfernt. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 60-70 Jahre alt, grauer Bart, bekleidet mit blauem Jogginganzug und dunkler Strickmütze.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Radfahrer geben können.

