Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Blaulicht-Fahrt mit Privatfahrzeug

HusumHusum (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (01.November 2020) gegen 01.50 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug, welches in der Husumer Innenstadt mit Blaulicht hinter ihm herfuhr. Es handelte sich hierbei augenscheinlich nicht um ein Polizeifahrzeug. Der Autofahrer meldete dies telefonisch der Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Husum traf das Fahrzeug gegen 03.00 Uhr im Bereich Kronenburg in Husum an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten zwei Schreckschuss-Waffen, ein Blaulicht, 2 Ortsschilder, ein Verkehrszeichen und weitere Beweismittel im Fahrzeug fest. Die aufgefundenen Sachen wurden sichergestellt. Alle vier Fahrzeuginsassen müssen sich wegen Diebstahls verantworten. Gegen den 19-jährigen Fahrer und seinen 17 Jahre alten Beifahrer aus dem Husumer Umland wird außerdem ein Verfahren bezüglich der mitgeführten Schreckschuss-Waffen eingeleitet. Es steht noch nicht fest, ob und wo mit den Waffen geschossen wurde.

