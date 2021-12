Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Dog-Station beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: 30.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein Leichtverletzter sowie rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 13:45 Uhr auf der Westtangente. Ein 34 Jahre alter BMW-Fahrer kam beim Befahren der Westtangente auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem VW eines 33-Jährigen. Der VW-Fahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schorndorf: Aufgefahren

Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr von der L 1147 auf die L 1225 abbiegen. Hierbei fuhr sie auf den vor der Einmündung stehenden Dacia einer 63 Jahre alten Frau auf. Der Dacia war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Kernen im Remstal: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 31-jähriger Renault-Fahrer fuhr am Dienstag kurz nach 12 Uhr die Fellbacher Straße entlang, bemerkte hierbei zu spät, dass die vor ihm fahrende 41 Jahre alte Mercedes-Fahrerin an einem Zebrastreifen verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf diese auf. Die Mercedes-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2500 Euro geschätzt.

Fellbach-Oeffingen: Zwei Unfallfluchten

Am Montag im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 23 Uhr wurde in der Neckarstraße ein geparkter Audi von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 1500 Euro. An der selben Örtlichkeit wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr ein geparktes Wohnmobil von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Zeugenhinweise in beiden Fällen werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Backnang: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte sowie ca. 9000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstagnachmittag gegen 14:25 Uhr auf der B14 zwischen Waldrems und Maubach. Eine 23-jährige Smart-Fahrerin fuhr die Bundesstraße in Richtung Backnang entlang und erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende 19-jährige Opel-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen zog sich die Unfallverursacherin selbst leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Allmersbach im Tal: Dog-Station beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag beschädigten bisher unbekannte Vandalen eine Dog-Station, die in der Verlängerung der Rudersberger Straße aufgestellt war. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

Backnang: Radfahrer nach Kollision mit Pkw verletzt

Eine 49 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr die Weissacher Straße aus Richtung Allmersbach im Tal kommend und wollte von dort nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer den dortigen Fußweg entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Allmersbach im Tal entlang. Sowohl die Autofahrerin, als auch der Radfahrer vollzogen eine Vollbremsung. Der Pkw kam mit der Front auf dem Gehweg zum Stehen, der Radfahrer konnte eine Kollision mit dem Auto vermeiden, kam allerdings zu Fall und verletzte sich hierbei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell