Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Nach Schüssen suchen Ermittler noch immer die Täter /

Ulm (ots)

Trotz der intensiven Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittler im Zusammenhang mit den Schüssen, die am Samstagabend in Göppingen abgefeuert wurden, noch keine heiße Spur. Sie hoffen weiterhin auf Hinweise von Zeugen.

Die Kriminalpolizei hatte noch am Sonntag eine 40-köpfige Sonderkommission gebildet, um diese schwere Tat möglichst schnell aufzuklären. Spezialisten sicherten am Tatort die Spuren. Zur weiteren Spurensuche waren am Montag auch Polizeihundeführer am Tatort im Einsatz. Die gesicherten Spuren müssen nun ausgewertet werden. Die Ermittler erhoffen sich daraus wichtige Erkenntnisse, die zur Aufklärung der Tat führen könnten.

Die Ermittlungen konzentrieren sich noch immer auf einen weißen Kleinwagen, der am Samstag kurz nach 22 Uhr durch die Schillerstraße gefahren sei, so Zeugen gegenüber der Polizei. Aus den Angaben der Zeugen schließt die Polizei, dass an dem weißen Kleinwagen eine der hinteren Seitenscheiben beschädigt sein könnte. Aus dem Auto seien mehrere Schüsse abgefeuert worden. Einer traf einen 23-Jährigen, der schwere Verletzungen erlitt. Weitere Schüsse trafen zwei Autos, einen Smart und einen Fiat, sowie eine Hauswand. Die Polizei geht derzeit von mindestens fünf Schüssen aus, die von den unbekannten Tätern abgefeuert wurden. Den Zeugen nach könnten es auch mehr gewesen sein.

Zur Aufklärung der Tat bitten Staatsanwaltschaft und Polizei weiterhin um Hinweise und fragen:

- Wer hat am Samstag, gegen 22 Uhr, die Abgabe der Schüsse in der Schillerstraße in Göppingen beobachtet? - Wer hat den weißen Kleinwagen gesehen oder kann Hinweise auf ihn geben? An dem Kleinwagen ist vermutlich eine der hinteren Seitenscheiben beschädigt. - Wem sind sonst verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Die Ermittler gehen derzeit nicht davon aus, dass es sich bei dem 23-Jährigen um ein zufälliges Opfer handelt. Gleichwohl gibt es bislang keine konkreten Hinweise auf einen Hintergrund der Tat. Deshalb wird die Polizei in den kommenden Tagen und Wochen ihre Präsenz in Göppingen verstärken, was für die Menschen dort auch wahrnehmbar sein wird. Mit dieser Präsenz, begleitet von einer intensiven Fahndung und den Ermittlungen der Sonderkommission, soll die Sicherheit in Göppingen aufrecht erhalten und die Tat möglichst schnell geklärt werden.

