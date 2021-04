PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizisten verletzt +++ Hund beißt Joggerin +++ Betrunken fünfstelligen Schaden verursacht

Hofheim (ots)

1. 23-Jähriger rastet aus - Polizeibeamte verletzt, Flörsheim am Main, Eisenbahnstraße, Mittwoch, 28.04.2021, 01:40 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht sind bei einem Polizeieinsatz in Flörsheim mehrere Polizisten von einem stark alkoholisierten 23 Jahre alten Flörsheimer verletzt worden. Gegen 01:40 Uhr wurde die Flörsheimer Polizei zu einer Körperverletzung in der Eisenbahnstraße gerufen, bei der ein 23-Jähriger seine Freundin sowie eine weitere Bekannte geschlagen und verletzt haben soll. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme verlor der Tatverdächtige die Fassung und griff die eingesetzten Polizisten mit Schlägen und Tritten an, wobei mehrere Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Zudem beleidigte und bedrohte der Mann sämtliche Anwesenden. Letztendlich gelang es der Polizei sowie einem Zeugen, den Flörsheimer am Boden zu fixieren und festzunehmen. Der leichtverletzte 23-Jährige wurde zur Wache verbracht und nach Rücksprache mit der Wiesbadener Staatsanwaltschaft heute Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest hatte einen Wert von über zwei Promille ergeben.

2. Joggerin von unbekanntem Schäferhund gebissen, Kelkheim (Taunus), Staufenhangweg, Samstag, 24.04.2021, 09:20 Uhr bis 09:25 Uhr

(jn)Wie der Polizei am Dienstag angezeigt wurde, hat ein bislang unbekannter Schäferhund am Samstagmorgen eine 45-jährige Frau aus Kelkheim angefallen und gebissen. Demnach sei sie gegen 09:20 Uhr im Bereich des Gimbacher Hofes auf dem Staufenhangweg gejoggt, als sie dem Vierbeiner begegnete. Dieser habe ihr unvermittelt in die Beine gebissen und erst von ihr abgelassen, als zwei Männer den Hund wegzogen. Anschließend entfernten sich die beiden mit ihrem Hund, ohne sich um einen Austausch der Personalien zu bemühen. Bei dem Hund soll es sich um eine Schäferhündin mit längerem Fell gehandelt haben. Ein Mann sei etwa 65 bis 70 Jahre alt, relativ groß und dünn gewesen und soll einen hellen Bart am Kinn gehabt haben. Der Zweite sei etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und etwas korpulenter gewesen und soll zudem beige-grüne Outdoor-Kleidung getragen haben.

Hinweise nimmt die Kelkheimer Polizei unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

3. Reifen zerstochen,

Hattersheim am Main, Hans-Riggenbach-Straße, Montag, 26.04.2021, 18:00 Uhr bis Dienstag, 27.04.2021, 07:00 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in Hattersheim drei der vier Reifen eines schwarzen Renault zerstochen. Der Wagen parkte ab Montagabend, 18:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Hans-Riggenbach-Straße, als er für die Tat, bei der ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand, auserkoren wurde. Am Dienstagmorgen wurden dann die drei platten Reifen festgestellt und bei der Polizei angezeigt.

Hinweise bitte an die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Daihatsu beschädigt,

Eschborn, Kantstraße, bis Montag, 26.04.2021, 19:00 Uhr

(jn)In den vergangenen Tagen ist in Eschborn ein grauer Pkw des Herstellers Daihatsu beschädigt worden. Die Kosten für die Reparatur dürften sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Wagen vorsätzlich angegangen und dabei eingedellt wurde, während er in der Kantstraße parkte.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat werden von der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

5. Nach Auffahrunfall im Krankenhaus,

Schwalbach am Taunus, Landesstraße 3014, Sodener Straße, Dienstag, 27.04.2021, 08:35 Uhr

(jn)Infolge eines Auffahrunfalles am Dienstagmorgen bei Schwalbach musste ein 36-jähriger Autofahrer aus Hattersheim in einem Krankenhaus untersucht werden. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr eine 29-jährige Audi-Fahrerin aus Bad Soden um 08:35 Uhr die L 3014 von Bad Soden kommend in Fahrtrichtung Schwalbach. An der Kreuzung zur Sodener Straße bemerkte die Frau zu spät, dass sie verkehrsbedingt bremsen musste und kollidierte daraufhin mit dem Heck des BMW des 36-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser wiederum auf das Heck eines Opel geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der sich auf insgesamt knapp 10.000 beläuft. Der Audi musste abgeschleppt werden.

6. Unfall mit drei Promille,

Hattersheim am Main, Breslauer Straße, Dienstag, 27.04.2021, 12:07 Uhr

(jn)Ein 50-jähriger Autofahrer aus Hattersheim hat sich am Dienstagmittag mit über drei Promille ans Steuer seines Pkw gesetzt und einen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursacht. Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr er um 12:07 Uhr die Breslauer Straße in Fahrtrichtung der Danziger Straße, als er mit seinem Benz von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi zusammenstieß. In der Folge stieß der Audi gegen einen Ford und dieser gegen einen Sprinter. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Fahrer sein Auto und konnte wenig später im Nahbereich von der Polizei angetroffen werden. Da er für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation in Hofheim kommen musste, nutzte der 50-Jährige die Zeit, um die eingesetzten Polizeibeamten zu beleidigen. Neben Unfallflucht und Trunkenheit am Steuer wurde folglich auch eine Anzeige wegen Beleidigung geschrieben.

7. VW bei Unfallflucht beschädigt,

Eschborn, Alfred-Herrhausen-Allee, Montag, 26.04.2021, 18:00 Uhr bis Dienstag, 27.04.2021, 18:00 Uhr

(jn)Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es im Tatzeitraum zwischen Montag- und Dienstagabend in der Alfred-Herrhausen-Allee in Eschborn. Der Fahrer eines VW Tiguan hatte seinen Pkw um 18:00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 16 auf einem Parkplatz abgestellt und dann bei seiner Rückkehr Schäden an der rechten Fahrzeugseite bemerkt. Allem Anschein nach stammten diese von einem weiteren Pkw, der wohl mit dem VW kollidiert und anschließend unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet war. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

