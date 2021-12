Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Alter Möbel entledigt - Vekrehrsunfälle - Buswartehäuschen beschädigt - Automat beschädigt und Ware entwendet

Aalen (ots)

Stimpfach-Rechenberg: Alter Möbel entledigt

Durch einen bislang unbekannten Täter wurden mehrere alte Sofateile, Stühle und andere Möbelstücke beim Altglascontainer gegenüber des Friedhofs in der Weipertshofer Straße entsorgt. Bemerkt wurde die Tat am Freitagnachmittag, der Tatzeitraum ist bislang unbekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter Telefon 07962 379 entgegen.

Schrozberg: 7000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 11:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, da eine 81-jährige Opel-Fahrerin von der Oberstettener Straße beim Linksabbiegen in den Zeller Weg gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Opel-Fahrer zusammenstieß. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Fichtenau-Unterdeufstetten: Unfall mit Kleinbus

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Kleinbusses aus der Bushaltestelle des Schulzentrums Unterdeufstetten aus und bog nach links in die Kapellenstraße ein. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit einem 19-jährigen VW-Fahrer, der die Kapellenstraße in Richtung Ellenberg entlangfuhr. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Gerabronn: Buswartehäuschen beschädigt

Am Montag zwischen 17:30 Uhr und 21:35 Uhr warf oder schlug ein bislang unbekannter Täter die Teilverglasung am Buswartehäuschen des ZOB Gerabronn ein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter Telefon 07953 925010 entgegen.

Satteldorf: Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen und mehreren Verletzten

Am Dienstag gegen 17:10 Uhr befuhr ein 71-jähriger VW-Fahrer die B 290 zwischen der Abzweigung Gröningen und der Anschlussstelle Crailsheim. Hierbei bemerkte er nicht, dass die vor ihm fahrenden Autofahrer verkehrsbedingt anhalten mussten und fuhr ungebremst auf den vor ihm stehenden KIA eines 25-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der KIA auf den davorstehenden VW eines 37-Jährigen aufgeschoben, dieser wiederum auf den Opel eines 21-Jährigen und der Opel noch auf den davorstehenden Jaguar eines 32-Jährigen. Die B 290 wurde für ca. eine Stunde vollgesperrt. Im Einsatz waren insgesamt sechs Rettungswagen sowie ein Notarzt. Der 71-jährige Unfallverursacher sowie die vier Insassen im KIA kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der VW-Fahrer und der Opel-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 70000 Euro.

Obersontheim: Automat beschädigt und Ware entwendet

Im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Selbstbedienungsautomaten in der Irene-Kärcher-Straße ein und entwendete Getränkedosen sowie Wurstbüchsen. Der Sachschaden der Glasscheibe beläuft sich auf etwa 800 EUR. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bühlertann bittet um Hinweise unter Tel. 07973 5137.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Am Dienstag zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Steinbeisweg durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker ein geparkter Pkw, Marke Mercedes A-Klasse vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall telefonisch unter der Nummer 0791 4000 entgegen.

