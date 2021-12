Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwaikheim: Vorfahrt missachtet

Eine 40 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin missachtete am Mittwoch gegen 12 Uhr an der Kreuzung Ludwigsburger Straße / Brunnenstraße die Vorfahrt einer 45-jährigen Mercedes-Fahrerin und kollidierte mit dieser. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Backnang: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Ein 30-jähriger VW-Fahrer bemerkte am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr im Bereich der Krähenbachkreuzung (B 14 / L 1115) zu spät, dass die vor ihm fahrende 29-jährige Audi-Fahrerin an einer roten Ampel verkehrsbedingt hielt und fuhr dieser auf. Sowohl die Audi-Fahrerin, als auch deren beide Mitfahrerinnen erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Pkw entstand Sachschaden von je ca. 10.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

