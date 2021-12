Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden

Korb: Sechs Tatverdächtige nach Durchsuchungsaktion in Haft

Aufgrund des Verdachts gegen mehrere Männer aus Winnenden und Korb, mit Betäubungsmitteln zu handeln, wurden durch die Waiblinger Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungen in der Betäubungsmittel-Szene durchgeführt. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens konkretisierte sich der Verdacht gegen sieben Männer im Alter zwischen 20 und 32 Jahren. Aus diesem Grund ordnete das Amtsgericht Stuttgart auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Durchsuchung der Wohnräumlichkeiten aller sieben Männer an. Die Männer sind allesamt in Gemeinschaftsunterkünften in Winnenden und Korb wohnhaft. Gegen sechs der Tatverdächtigen wurde zudem ein Haftbefehl erlassen. Am Dienstagmorgen wurden die Unterkünfte der sieben Männer mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz durchsucht. Hierbei konnten eine kleinere Menge Marihuana sowie weitere Beweismittel sichergestellt werden. Die sechs Männer, gegen die ein Haftbefehl vorlag, wurden beim Amtsgericht Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurden die Männer, bei denen es sich um vier Gambier, einen Syrer und einen Kameruner handelt, in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

