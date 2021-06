Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bus ausgebrannt

Meschede (ots)

Ein Kleinbus brannte in der Nacht zum Freitag auf dem Ittmecker Weg vollständig aus. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Zeugen meldeten um 00:40 Uhr den Brand bei der Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte brannte der Bus bereits in voller Ausdehnung. Die Zeugen konnten zuvor erkennen, dass die Seitentür des Buses offen stand und der Brand vermutlich im Fahrgastraum entstand. Verdächtige Personen hatten die Zeugen nicht bemerkt. Zur weiteren Brandermittlung stellte die Polizei den Bus sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie fragt: Wer hat in der Nacht zum Freitag, zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr verdächtige Personen auf dem Ittmecker Weg gesehen? Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

