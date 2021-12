Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Starke Rauchentwicklung - Versuchter Diebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 52-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall. Auf der Kreisstraße 3314 zwischen dem Schweindorfer Kreuz und Schweindorf verlor er auf eisglatter Straße die Kontrolle über seinen VW, welcher anschließend von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Pkw kam auf der Seite liegend in einem Acker zum Stillstand, wobei wirtschaftlicher Totalschaden von rund 3000 Euro entstand.

Lauchheim: 3000 Euro Sachschaden

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag entstand. Gegen 15.15 Uhr bog ein 87-Jähriger mit seinem Ford von der B 29 auf die Landesstraße 1076 in Richtung Lauchheim ab. Hierbei kam der Pkw mit dem Vorderrad gegen eine Verkehrsinsel, wurde abgewiesen und prallte anschließend gegen eine weitere Verkehrsinsel, wo das Fahrzeug ein Verkehrszeichen überfuhr. Der 87-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Essingen: Vorfahrt missachtet - 4000 Euro Sachschaden

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Willy-Messerschmitt-Straße missachtete ein 21-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 8.10 Uhr die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Skoda. Er streifte den Skoda mit seinem VW Polo, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 56-Jährige Fahrer des Skoda blieben unverletzt.

Aalen: Rollerfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 17 Jahre alte Rollerfahrerin bei einem Sturz am Mittwochmorgen zu. Die Jugendliche befuhr gegen 7.40 Uhr mit ihrem Zweirad die Ostrampe der Hochbrücke und bog von dort in Richtung Innenstadt ab. Hierbei stürzte sie im Kurvenbereich, wobei sich am Arm verletzt wurde.

Aalen: Fahrzeug durch Stein beschädigt

Am Mittwochmorgen gegen 00.35 Uhr wurde der Fiat einer 21-Jährigen von einem Stein beschädigt, als sie die Stuttgarter Straße stadtauswärts fuhr. Der Beschwerungsstein von einem Verkehrsschild im Bereich einer Baustelle wurde vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer auf die Fahrbahn geschleudert. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: 48.000 Euro Sachschaden

Ein 26-Jähriger verursachte am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 48.000 Euro entstand. Zur Unfallzeit befuhr er mit seinem Opel die Landesstraße 1060 in Fahrtrichtung Ellwangen. Auf Höhe des Sportplatzes Neunheim bog er nach rechts ab, wobei er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild fuhr. Der 26-Jährige steuerte daraufhin nach rechts, wodurch er mit seinem Pkw gegen den entgegenkommenden Mercedes Benz eines 48-Jährigen prallte. Zwei Beifahrer des Mercedes erlitten leichte Verletzungen, die jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften.

Bopfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 32-Jährige ihren Hyundai am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr an der Einmündung Michelfelder Straße / B 29 anhalten. Ein 30-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Starke Rauchentwicklung - 94-Jähriger kam vorsorglich ins Krankenhaus

Kurz vor 3 Uhr am frühen Donnerstagmorgen meldete ein Anwohner des Berliner Wegs der Polizei, dass in einer Nachbarwohnung seit längerer Zeit der Rauchmelder in Betrieb war. Der Anrufer läutete an der Türe der betroffenen Wohnung, da er sich sicher war, dass der 94-jährige Bewohner zu Hause ist. Da dieser nicht öffnete, wurde die Türe durch die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Die komplette Wohnung war stark verraucht und konnte nur mit Atemschutzausstattung betreten werden. Im Bett liegend fanden die Rettungskräfte den 94-Jährigen vor; dieser war augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Als Ursache der Rauchentwicklung konnten Nahrungsmittel ausgemacht werden, die der alte Herr wohl auf dem Herd vergessen hatte. Von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort war, wurde die Wohnung belüftet und anschließend wieder verschlossen.

Böbingen: Versuchter Diebstahl?

Ein 43-Jähriger beobachtete am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr ein Pärchen, welches an einem im Brombeerweg geparkten Pkw vorbeiging und hierbei offenbar versuchten, die Fahrzeugtüren zu öffnen. Da diese allesamt verschlossen waren, gingen die beiden zu einem weiteren Pkw, welcher in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Die Frau öffnete die Fahrertüre, während der Mann vor dem Pkw stehen blieb. Der Anrufer sprach die beiden Unbekannten an, woraufhin diese behaupteten, dass sie lediglich das Licht ausmachen wollten, das an dem Pkw gebrannt hätte. Anschließend gingen die beiden davon. Beschreibung der Frau: ca. 160 bis 165 cm groß, kräftige Statur, sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Sie war schwarz bekleidet und trug eine Sturmmaske. Beschreibung des Mannes: ca. 190 cm groß, sprach hochdeutsch ohne Akzent. Auch er war schwarz bekleidet und mit einer Sturmmaske maskiert. Hinweise auf die Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Heubach: Zu dicht aufgefahren

Am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Hyundai die Landesstraße 1161 zwischen Mögglingen und Heubach. Nachdem ein nachfolgender Audi zu dicht auffuhr, gab die junge Frau dem Fahrer durch kurzes Abbremsen zu verstehen, dass er mehr Abstand halten soll. Aufgrund dessen überholte dieser den Hyundai und bremste sie seinerseits aus, weshalb die 21-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf den Audi auffuhr und ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Im Parkhaus Remsdeck kam es am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, nachdem die beiden Autofahrerinnen - beim Einparken die eine, beim Ausparken die andere - nicht genügend aufgepasst hatten. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Zu spät erkannte ein 40-Jähriger am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr, dass ein vor ihm auf der B 29 Tunnelportal Ost fahrender Renault verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr deshalb mit seinem BMW auf. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 41 Jahre alte BMW-Fahrer blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Rainau: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Aalen-Westhausen und Ellwangen, übersah ein 48-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr den Sattelzug eines 58-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstand.

