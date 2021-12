Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gerabronn - Großen LKW übersehen - Fußgängerin leicht verletzt

Am Donnerstag gegen 11 Uhr befuhr eine 91-jährige Polo-Fahrerin die Bahnhofstraße in Gerabronn in Richtung der Blaufeldener Straße. An der Einmündung übersah die 91-Jährige einen großen vierachsigen Muldenkipper, der vorfahrtsberechtigt auf der Blaufeldener Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der Polo traf mit der linken Front in die Mitte des großen LKW, wurde von dort in Richtung Gehweg abgewiesen und traf dort eine 78-jährige Fußgängerin. Der 59-jährige LKW-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde die 78-jährige Fußgängerin nur leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

