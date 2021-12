Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mann spricht Grundschüler in Bockhorn an - Fahrer eines gelben Pkw gesucht

Bockhorn (ots)

Am Mittwoch, den 01.12.2021, zwischen 15:00 und 15:30 Uhr, sprach ein 39-jähriger Mann in der Gartenstraße, in Höhe der Grundschule, einen 8-jähriges Kind an, griff es am Arm und führte oder zog es über die Straße. Das Kind soll sich losgerissen haben. Die Hintergründe dieser Situation sind derzeit unklar. Ein bislang unbekannter männlicher Fahrer eines gelben Pkw soll angehalten und den 39-Jährigen angesprochen haben. Der Fahrer des gelben Pkw und sonstige Personen, die zur Erhellung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

