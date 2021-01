Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Bäume auf der Fahrbahn

Haslach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stürzten mehrere Bäume auf Fahrbahnen, was blockierte Straßen und den Einsatz der örtlichen Feuerwehren zu Folge hatte. Die Wehrleute aus Steinach musste am Donnerstagabend gleich mehrere Sturmschäden beseitigen, darunter ein umgestürzter Baum in Welschensteinach auf der L103 und weitere Hindernisse in Richtung Geisberg. Ein weiterer Baum blockierte in Biberach am Donnerstagabend gegen 23:20 Uhr die B415 im Bereich des Schönbergs. In Mühlenbach ragte um 4:30 Uhr ein Baum auf die B294 und behinderte somit den Verkehr, der nach dem Einsatz der Feuerwehr wieder ungehindert fließen konnte.

