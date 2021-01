Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Glatteis

Oberwolfach (ots)

Auf Grund von Glatteis verlor am Donnerstag gegen 11:45 eine 59-jährige Frau die Kontrolle über ihren PKW auf der Schwarzwaldstraße. Dabei beschädigte die Frau ein am Straßenrand stehenden weiteren PKW und verursachte so insgesamt zirka 7.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. /nb

