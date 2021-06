Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: (K)ein Wohnmobil zu verkaufen

Halver (ots)

"Haben Sie kein Wohnmobil zu verkaufen?" Ein Nutzer eines Kleinanzeigen-Portals fiel am Freitag aus allen Wolken, als sich ein anderer Nutzer des Portals nach seinem angeblichen Angebot erkundigte. Ein Blick in seinen E-Mail-Account bestätigte die Befürchtungen. Da lagen zwei verdächtige Mails: In der ersten bestätigte der Portal-Betreiber das Inserat für das Wohnmobil, in der zweiten die Änderung der Mail-Adresse in den Stammdaten. Der 22-jährige Halveraner hatte jedoch weder diese Anzeige eingestellt, noch seine Mail-Adresse geändert. Er wandte sich an den Portalbetreiber. Der bestätigte "merkwürdige Aktivitäten" und übersandte neue Zugangsdaten. Inzwischen ist die Fake-Anzeige gelöscht. Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der Verdacht besteht, dass sich ein Hacker Zugang zu dem Account des Halveraners verschafft hat. Woran es im konkreten Fall lag, dass müssen die Ermittlungen zeigen. Oft machen es Internet-Nutzer den Betrügern zu leicht durch die Nutzung leicht zu erratender Zugangs-Passwörter wie "1,2,3,4" oder "password". Die Polizei nimmt den Fall zum Anlass, an die Verwendung sicherer Kombinationen aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu erinnern. Ein griffiger Merksatz hilft. Aus den ersten Buchstaben der Worte samt Satzzeichen lässt sich ein gutes Passwort generieren. Weitere Tipps: www.mach-dein-passwort-stark.de. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell