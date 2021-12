Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Lampenbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Ein Lampenbrand wurde am Dienstag, 14.12.2021 gegen 15.00 Uhr in der Schulstraße gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten aus und fuhren die Örtlichkeit beschleunigt an. Vor Ort konnte der Brand bereits durch die Familie mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Der Brand befand sich in der Garage in einem Vorraum. Die Brandursache konnte abschließend nicht geklärt werden, jedoch wird aufgrund des Brandherdes und des Brandverlaufs ein Akkubrand vermutet. Die Feuerwehren Hasel und Schopfheim waren mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell