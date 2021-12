Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Linienbus streift geparktes Fahrzeug und schleift es mit

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 14.12.2021, gegen 16:30 Uhr befuhr ein Linienbus den Seeweg in Herbolzheim. Beim Abbiegen in die Bugstraße streifte der Bus mit dem hinteren rechten Fahrzeugheck einen geparkten Pkw und schleifte diesen einige Meter mit.

Im Anschluss informierte der Busfahrer zwar die Polizei über den Unfall, entfernte sich jedoch vom Unfallort und setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel.: 07641-582-0 zu melden.

