POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Schallstadt Zwei Unfälle auf der B3, eine schwerverletzte Person - Zeugen gesucht -

Am Dienstagmittag, dem 14.12.2021, gegen 12.30 Uhr, kam es auf der B3 zwischen Freiburg-St. Georgen und Schallstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Die an der Unfallstelle zweispurig verlaufende Bundesstraße wurde aufgrund einer Baustelle auf eine Fahrspur reduziert. Ein 40-jähriger Autofahrer erkannte die Baustelle zu spät, fuhr in die Absperrung und prallte im Anschluss gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Er verletzte sich dabei so sehr, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Baum musste gefällt werden.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war die Baustelle nicht wie vorgeschrieben eingerichtet und abgesichert. Zudem herrschte zur Unfallzeit Nebel. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Nachdem die Baustellenbeschilderung im Laufe des Nachmittags korrigiert wurde, ereignete sich in der darauffolgenden Nacht, gg. 02.00 Uhr, ein weiterer Verkehrsunfall an der Örtlichkeit.

Ein Kleinlastwagen überfuhr mehrere Baustellenschilder, was den 61-jährigen Fahrer zunächst nicht daran hinderte weiter zu fahren. Allerdings war das Fahrzeug durch den Unfall so sehr beschädigt, dass es bei Bad Krozingen liegen blieb. Fahrer und Fahrzeug wurden dort durch eine Polizeistreife angetroffen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

In beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg, Telefon: 0761-882-3100, zu melden.

