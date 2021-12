Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kopfplatzwunde nach Sturz von Rolltreppe

Karlsruhe (ots)

Eine Kopfplatzwunde zog sich ein älterer Mann am Dienstagmorgen um 10:00 Uhr an der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle "Kongresszentrum" in Karlsruhe zu, als er alleinbeteiligt von einer Rolltreppe stürzte.

Der Senior musste von einer Rettungswagenbesatzung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Carsten Dosenbach, Pressestelle

