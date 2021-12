Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 13.12.2021, gegen 19 Uhr, wurde einem 18-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle "Scherrerplatz" in Freiburg-Haslach sein Rucksack und sein Mobiltelefon entrissen und entwendet.

Der junge Mann verfolgte daraufhin den flüchtenden Tatverdächtigen und konnte ihn in der Joseph-Brandel-Anlage einholen. Es entwickelte sich beim Versuch in festzuhalten eine Schlägerei zwischen den beiden jungen Männern.

Letztendlich gelang es dem 18-Jährigen seinen Rucksack und sein Mobiltelefon zurück zu erlangen. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können.

Der Tatverdächtige wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

- ca. 18 - 20 Jahre alt - ca. 180 cm groß - normale Statur - kurze schwarze Haare - arabisches Aussehen - bekleidet mit einem schwarzen Pullover

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell