Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Tunau: Zum wiederholten Male Tannenbaum gestohlen

Freiburg (ots)

In der Zeit von 01.12.2021 bis 12.12.2021 wurde aus einem Privatwald ein Tannenbaum gestohlen. Immer wieder werden aus diesem Wald Tannenbäume vor Weihnachten entwendet. Der Wald liegt direkt an der Tunauer Straße zwischen Schönau und Bischmatt, Abzweigung "Alter Weg" in Richtung Herrenschwand. Da der Wald unmittelbar an der Straße liegt kann es sein, dass Zeugen passende Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) in Verbindung zu setzen.

