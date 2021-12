Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: ungebremst gegen Haus gefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 13.12.2021, gegen 23.10 Uhr, die Dürerstraße, nach Sachlage mit einer stark überhöhten Geschwindigkeit, und prallte beim Abbiegen in die Beuggener Straße scheinbar ungebremst gegen eine Treppe eines Hauses. Der Pkw-Fahrer wurde schwer, seine 32-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. An der Treppe und der Fassade des Hauses entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 17.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall und / oder der Fahrweise des Pkw-Fahrers machen können.

