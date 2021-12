Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 12.12.2021, auf Montag, 13.12.2021, hat ein Unbekannter eine Wohnungstür im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße aufgebrochen. Aus der Wohnung wurde Bargeld gestohlen. Über weiteres Diebesgut liegen hier noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in der Scheffelstraße, im Bereich zwischen Bäumleweg und Seidenweg, Verdächtiges wahrgenommen haben. Das Kriminalkommissariat ist unter Telefon 07621 176-0, oder unter der Email loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de erreichbar.

