POL-FR: Waldkirch: Konflikt am Kreisverkehr

Eine Autofahrerin war am Montag, 13.12.2021, gegen 17:30 Uhr, auf der B 294 von Elzach kommend in Richtung Waldkirch unterwegs.

Zwischen den beiden Anschlussstellen Bleibach und Waldkirch-Ost fuhr ihr nach ihren Angaben ein anderes Auto sehr dicht auf und die "Lichthupe" wurde mehrfach betätigt.

An der Abfahrt Waldkirch-Ost verließ die Autofahrerin mit ihrem dunklen Audi A4 Avant die B 294. Der Autofahrer hinter ihr überholte sie noch kurzfristig, um dann vor ihr ebenfalls die Ausfahrt zu nehmen. Als am Kreisverkehr dann beide Autos standen, stieg der Fahrer aus und beleidigte die Autofahrerin, worauf er seine Fahrt fortsetzte. Wer sachdienliche Angaben zum Geschehen am Kreisverkehr oder auch zum Verkehrsablauf davor machen kann, möge sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

