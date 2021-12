Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Autofahrer landet nach Überholversuch in einer Wiese - schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Nach einem Überholversuch auf der B 314 zwischen Eberfingen und Eggingen ist am Montagmittag, 13.12.2021, ein Autofahrer in einer Wiese gelandet. Der 75-jährige Lenker wurde hierbei schwer verletzt. Gegen 15:35 Uhr hatte er zum Überholen eines vorausfahrenden Lkws angesetzt. Jedoch nahte Gegenverkehr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Autofahrer nach links aus und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Rettungsdienst versorgte den verletzten Autofahrer und er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Am seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet Zeugen, insbesondere die Insassen des entgegenkommenden ersten Fahrzeugs, einem Lkw, sich zu melden.

