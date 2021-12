Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Zwischen Donnerstag, 09.12.2021, 19:00 Uhr, und Freitag, 10.12.2021, 17:00 Uhr, wurde vor einem Geschäft in der Badstraße in WT-Tiengen den Unterstand für Einkaufswagen beschädigt. Der Schaden in Höhe von etwa 1.000 EUR dürfte von einem bislang unbekannten Fahrzeug verursacht worden sein. Es wurden orangefarbene Lackantragungen an der Sammelstelle gefunden. Der Polizeiposten Tiengen bittet um Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug unter folgender Telefonnummer: 07741 8316-0.

