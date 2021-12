Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Verkehrsunfall mit verletzter Frau

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.12.2021, gegen 14:20 Uhr, kam es in Lauchringen zu einem Verkehrsunfall in der Alten Rathausstraße. Dabei wurde eine 45 Jahre alte Frau leicht verletzt. Ein 50-jähriger in seinem Toyota missachtete zuvor beim Queren der Straße den Vorrang der verletzten Frau in ihrem VW, sodass es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro. Der zehnjährige Sohn der Verletzten, der sich ebenfalls bei ihr im Auto befand, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

