Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Lörrach: Überfall auf Sparkasse - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem": Hier: Täterbeschreibung // Tatverdächtiger festgenommen - Haftbefehl erlassen

Freiburg (ots)

Aufgrund der weiteren Ermittlungen der Polizei, die auch Durchsuchungmaßnahmen umfassten, ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 29-jährigen Mann aus Lörrach, die räuberische Erpressung vom 19.10.2021 begangen zu haben. Am Freitagabend, 10.12.2021, wurde der 29-Jährige von der Polizei festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde gegen den Tatverdächtigen durch das zuständige Amtsgericht die Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt. Ob es einen Zusammenhang mit dem Banküberfall vom 09.12.2021 gibt, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Ursprungsmeldung: Lörrach: Überfall auf Sparkasse - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem": Hier: Täterbeschreibung

Die Polizei fahndet weiter nach dem Unbekannten, der am 19.10.2021 eine Bank in Lörrach überfallen haben soll. Bei der Suche nach dem Mann sind am Dienstagnachmittag auch ein Polizeihubschrauber sowie Spürhunde zum Einsatz gekommen. Der Tatverdächtige wird nach derzeitigem Kenntnisstand wie folgt beschrieben:

Männliche Person, 20 - 30 Jahre, ca. 1,65 - 1.75 Meter, "südländisches Erscheinungsbild", war bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke, dunkler Mütze, blauer Jeanshose sowie weißen Turnschuhen, trug eine OP-Maske und führte einen schwarzen Turnbeutel mit weißem Emblem (Marke Nike) mit sich.

Bei dem Überfall wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Zum Tatzeitpunkt befanden sich mehrere Mitarbeiter der Bank im Gebäude, jedoch keine Kunden. Der Täter flüchtete mit einer Bargeldsumme in unbekannter Höhe vermutlich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 0761-8822880 in Verbindung zu setzen.

oec

Ursprungsmeldung:

Eine Bank in der Haagener Straße in Lörrach überfallen haben soll ein Unbekannter am 19.10.2021. Nach aktuellem Ermittlungsstand betrat die männliche Person gegen 10.55 Uhr die Bank und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Aktuell laufen intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei. Es wird nachberichtet.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

