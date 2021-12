Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unbekannter Autofahrer beschädigt Verkehrsinsel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.12.2021, gegen 09:10 Uhr, kam es im Einmündungsbereich B34 / Albtalstraße in Albbruck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr dort die B34 aus Richtung Waldshut und beabsichtigte, nach rechts in die Albtalstraße abzubiegen. Hierbei überfuhr er jedoch zwei Verkehrsinseln, an denen Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro entstand. Der Autofahrer entfernte sich anschließend. Beim Flüchtigen soll es sich um einen älteren Mann mit lichtem Haar oder Glatze gehandelt haben. Er soll einen grauen, mittelgroßen Pkw gefahren sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise unter folgender Telefonnummer: 07751 8316-531

