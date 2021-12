Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Raub in Tankstelle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 12.12.2021, gegen 19:40 Uhr betrat ein unbekannter Mann eine Tankstelle in der Besanconallee in Freiburg. Er bedrohte den Angestellten unter Vorhalt eines großen Küchenmessers, begab sich zu ihm hinter den Verkaufstresen und Zwang den Mitarbeiter die Kasse zu öffnen. Anschließend entnahm er die Bargeldbestände in bislang unbekannter Höhe und flüchtete mit einem schwarz-silber farbenen Damenfahrrad.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 180 cm groß, normale bis kräftige Statur, hellhäutig, deutschsprachig mit unbekanntem Akzent, Er trug dunkle Turnschuhe, graue Jogginghose mit Querstreifen, Winterjacke mit grauer Schulterpartie, einen dunklen Kapuzenpullover, und ein beiges/grau farbenes Basecap. Er war maskiert mit einer schwarzen Skimaske.

