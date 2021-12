Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer von der Polizei angezeigt

Freiburg (ots)

Am Wochenende, 11.12.2021 bis 12.12.2021, wurden im östlichen Landkreis Waldshut gleich drei mutmaßlich fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer angehalten.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:50 Uhr, wurde in Lauchringen ein 18-jähriger BMW-Fahrer von einer Polizeistreife gestoppt. Er hatte keinen Führerschein und stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Auch der Vater des jungen Mannes, als verantwortlicher Fahrzeughalter, wird angezeigt.

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, wurde in WT-Tiengen eine 45-jährige Autofahrerin von der Polizei kontrolliert. Nachdem bei der Kontrolle Alkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen wurde, ergab ein Alkomatentest knapp über ein Promille.

Am Sonntag, gegen 10:20 Uhr, wurde am Grenzübergang in Küssaberg-Rheinheim ein 29-jähriger Autofahrer vom Zoll überprüft. Auch er besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand.

Bei allen drei wurden durch die Polizei Blutentnahmen angeordnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell