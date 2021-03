Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: 40-Tonner auf Feldweg festgefahren; Bahnverkehr behindert; Pressemitteilung Nr. 1

Wiesloch (ots)

Am Dienstagmorgen, kurz nach 5 Uhr, fuhr sich ein 40-Tonnen-Lkw auf einem Feldweg parallel des Adelsförster Pfades, unmittelbar neben den Bahngleisen an einer Böschung fest. Derzeit kommt es im Schienenverkehr in Richtung Heidelberg zu erheblichen Behinderungen. Eine Sperrung des Schienenverkehrs zur Bergung des Sattelzuges ist derzeit nicht ausgeschlossen.

