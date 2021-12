Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Mann wird nach Diebstahl handgreiflich

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.12.2021 gegen 14:30 Uhr, kam es in einem Drogeriegeschäft im Laufenpark in Laufenburg zu einem Diebstahl, bei dem der Tatverdächtige im Anschluss handgreiflich gegenüber einem Angestellten wurde und flüchten konnte. Der bislang Unbekannte steckte zuvor verschiedene Waren in seine Bekleidung und wurde dabei von Angestellten beobachtet. Der Mann verließ das Geschäft, ohne etwas zu bezahlen. Von einem Angestellten wurde er deshalb angesprochen. Der Verdächtige stieß den Angestellten zur Seite und konnte im Anschluss flüchten. Der Verdächtige soll etwa 35 Jahre alt und schlank sein. Sein Kopf sei kahlrasiert und er hätte einen graubraunen Parka, rote Hose und Leinenschuhe getragen Der Polizeiposten Laufenburg ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und nimmt Hinweise zum Tatverdächtigen unter folgender Telefonnummer entgegen: 07763 9288-0.

