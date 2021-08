Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: PKW auf Autobahn ausgebrannt - Vollsperrung

BAB 20/ AS Neubrandenburg Nord - Ost (ots)

Am 06.08.2021 kam es in der Zeit von 13:15 Uhr bis 14:10 Uhr zu einer Vollsperrung der BAB 20 Höhe der Anschlussstelle Neubrandenburg Nord in Fahrtrichtung Stettin, wofür Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines brennenden PKW ursächlich waren. Der Fahrzeugführer befuhr zuvor die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin, als der PKW aufgrund eines technischen Defekts begann zu brennen und kurz hinter der Anschlussstelle Nord auf dem Standstreifen gestoppt werden konnte. Die vier Insassen konnten sich rechtzeitig aus dem PKW retten und blieben unverletzt. Der PKW ist in Gänze ausgebrannt, darüber hinaus wurde die Fahrbahn infolge des Brandes beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

