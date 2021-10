Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Jugendliche Randalierer

Borken (ots)

In der Nacht zum Sonntag meldeten Zeugen mehrere jugendliche Randalierer im Bereich des Parkplatzes an der Mergelsberg Sporthalle. Nach Angaben der Zeugen hätten die Jugendlichen einen Bierwagen aufgebrochen und würden diesen nun durch die Gegend schieben. Zudem würden sie Sachbeschädigungen begehen. Die Gruppe Jugendlicher flüchtete vor Eintreffen der Polizei auf Fahrrädern. Die Beamten entdeckten kurz darauf vier jugendliche Radfahrer. Als diese die Polizei entdeckten, flüchteten sie in getrennte Richtungen. Die Beamten konnten zwei der Jugendlichen anhalten, es handelt sich um 17-jährige Borkener, die zur Wache gebracht und dort in die Obhut ihrer Eltern übergeben wurden. Einer der beiden hatte die Anhalteaufforderung der Beamten nicht befolgt und fuhr stattdessen mit seinem Pedelec auf den Beamten zu. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Beamte leicht verletzt wurde. Bei den Jugendlichen wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden und sichergestellt. Bei der Überprüfung des Tatortes stellten die Polizisten fest, dass der Bierwagen nicht beschädigt, sondern lediglich ein Stück weggeschoben worden war. Zudem waren ein Mülleimer und ein Sperrpfosten aus ihren Verankerungen gerissen und ein Findling in ein Gebüsch geworfen worden. Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an.

