Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt-Suderwick (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 16.00 Uhr, bis Freitag, 14.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Heidefeldweg. Der oder die Täter hatten dazu ein Fenster aufgebrochen. Das Haus wurde durchsucht - ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

