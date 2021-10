Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bocholt (ots)

Am Samstagabend zog sich ein 29 Jahre alter Pedelecfahrer aus Bocholt bei einem Verkehrsunfall auf der Ewaldstraße schwere Verletzungen zu. Nach seinen eigenen Aussagen und denen seiner Ehefrau, die vor ihm gefahren war, hatte er gegen 22.10 Uhr den Gehweg in Richtung Bahnhofstraße befahren. An der Unfallstelle stieß er gegen einen ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen stehenden Lkw und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Da der Mann erheblich alkoholisiert war und nach eigenen Angaben zudem Kokain sowie Cannabis konsumiert hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration und den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

