Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 39-Jähriger nach mehreren Straftaten eingewiesen

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Randalierer gemeldet, der im Bereich der Notunterkunft an der Werther Straße eine Frau beleidigt und einen Mann geschlagen hatte. Die Beamten trafen den polizeibekannten 39-jährigen Bocholter kurz darauf an und nahmen diesen in Gewahrsam. Auf der Wache (und dies auch nicht zum ersten Mal) beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten massiv. Wegen seines auffälligen psychischen Zustands wurde das Ordnungsamt hinzugezogen und durch dieses eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung veranlasst.

