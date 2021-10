Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Erstmeldung: Brand eines Einfamilienhauses

Südlohn-Oeding (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es um 00:20 Uhr in Südlohn-Oeding in der Bauernschaft "Feld" zu einem Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus. Drei der vier Bewohner konnten sich aus dem brennenden Objekt retten, eine Bewohnerin des Hauses wird zurzeit noch vermisst. Die drei durch Rauchgasintoxikation verletzten Personen wurden ärztlich versorgt, anderweitig untergebracht und durch einen Notfallseelsorger betreut. Die Feuerwehr ist noch am Brandort eingesetzt und konnte den Brand löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache und die Suche nach der Vermissten dauern an. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell