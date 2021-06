POL-UN: Unna - Verkehrsunfall: Lkw-Anhänger fällt in Linkskurve auf Bürgersteig

Kreispolizeibehörde Unna

Bei einem Verkehrsunfall gegen 12.00 Uhr am Montagmittag (07.06.2021) in Unna ist der Anhänger eines Lkw in einer Linkskurve umgekippt und auf einen Bürgersteig gefallen. Verletzt wurde niemand. Nach jetzigem Ermittlungsstand war ein Haken des Sicherungssystems nicht am geladenen Container befestigt, weshalb dieser beim Abbiegevorgang von der Hansastraße in die Hochstraße auf die Seite fiel. Während der Bergungsarbeiten war die Hochstraße teilweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle. Eine Schadenshöhe steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Den Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

