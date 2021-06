Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Radfahrerin - es besteht Lebensgefahr

Unna (ots)

Am Freitag, 04.06.2021, gegen 6:00 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Unna, Herderstraße / Kessebührener Weg. Eine 18 jährige Fahrradfahrerin aus Unna befuhr die Herderstraße in Richtung Jahnstraße. Im Bereich der Kreuzung Kessebührener Weg - Herderstrasse missachtete die Radfahrerin den Vorrang der 25 jährigen PKW Fahrerin die in Richtung B1 fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Es besteht Lebensgefahr. Die Fahrradfahrerin wurde mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. Der Kreuzungsbereich war für einige Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell