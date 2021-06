Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsinsel gerammt - Zeugen gesucht!

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Montagmittag aus Otterbach gemeldet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die kurz nach 13 Uhr in der Oberen Lauterstraße etwas beobachtet haben. Beim Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen silberfarbenen/hellgrauen Pkw gehandelt haben, der mit zwei Personen besetzt war.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der Pkw in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als er in Höhe des Hauses Nummer 23 auf die Verkehrsinsel geriet und Schaden an der Insel selbst sowie an den dort aufgestellten Verkehrszeichen verursachte. Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt einfach fort. Zeugen konnten nur noch die Farbe des Wagens erkennen, nicht aber das Modell oder das Kennzeichen.

Am Unfallort blieben allerdings Fahrzeugteile zurück. Demnach dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Mercedes Benz der B-Klasse handeln. Der Wagen müsste vorne links beschädigt sein.

Hinweise auf den Pkw, das Kennzeichen und die Insassen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 / 396 - 2150 gern entgegen. |cri

