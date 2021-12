Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Aftersteg: Holzkasse am Wasserfall zerstört und Geld entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Das Türchen der Kasse zum mittleren Wasserfallzugang an der L 126 zwischen Todtnau und Aftersteg wurde von Unbekannten aufgehebelt und der Bargeldbetrag entwendet. Das Kästchen ist am Kioskgebäude angebracht und erhebt das Eintrittsgeld für den Zugang zum Wasserfall. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen Donnerstag, 09.12.2021, 16.00 Uhr und Freitag, 10.12.2021, 14.00 Uhr. Aus der Kasse wurde ein unbekannter Bargeldbetrag gestohlen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell