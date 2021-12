Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.12.2021, zwischen 09.45 Uhr und 10.35 Uhr, versuchte ein Unbekannter in eine Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Der Unbekannte ging den Schließzylinder der Wohnungstür an und versuchte zudem die Tür aufzuhebeln. Er gelangte nicht in die Wohnung, vielleicht wurde er auch gestört. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in der Hauptstraße, zwischen der Riedlistraße und Bayerstraße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat ist unter Telefon 07621 176-0 oder unter der Email loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell