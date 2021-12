Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streifvorgang im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.12.2021, zwischen 14.00 und 14.30 Uhr, ereignete sich in der Brühlstraße, in der Nähe des dortigen Bahnüberganges in der Baumgartnerstraße eine Unfallflucht. Eine Frau befuhr mit ihrem roten Pkw der Marke Kia die Brühlstraße in Richtung Nordstadt, als ihr kurz vor dem Fußgängerüberweg ein dunkler Pkw entgegen kam, welcher die an dem geschlossenen Bahnübergang wartenden Fahrzeuge überholte. Es kam zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Der linke Außenspiegel vom Kia wurde stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer des dunklen Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Stetten fort. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen dunklen Pkw machen können. Das Polizeirevier ist unter der Rufnummer 07621 176-0 erreichbar.

